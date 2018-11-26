Администрация Барнаула выделит на охрану зданий 11 млн рублей

СЕГОДНЯ 03:39 2018-11-26T03:39:01+03:00

На эти деньги будет заключен двухлетний контракт

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Мэрия Барнаула на конкурсной основе определила подрядчика, который будет обеспечивать охрану административных зданий в 2019 и 2020 годах.

Из информации, опубликованной на сайте Госзакупок следует, что изначальная цена контракта составляла 11 млн 579 тысяч рублей. В итоге аукцион выиграло частное охранное предприятие «Скаут». Конечная сумма контракта составила 11 млн 230 тысяч рублей.

Выигравшей организации предстоит охранять пять зданий: мэрию и думу на улице Гоголя, 48 и пр. Ленина, 18; комитет по финансам и «Центртранс» на пр. Ленина, 6; комитеты по ЖКХ, муниципальному заказу и социальной поддержке населения на ул. Никитина, 59а; комитеты по строительству и земельным ресурсам на ул. Короленко, 65.

Известно, что заявку на участие в тендере подавала частная охранная организация «Лига+», которая готова была заняться исполнением контракта за 8 млн 587 тысяч рублей, однако это предложение было отвергнуто.