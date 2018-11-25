2018-11-25T14:58:42+03:00
Общество

Бийчанка выиграла килограмм золота в радийном конкурсе

При этом приз она получила деньгами
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бийчанка выиграла килограмм золота в радийном конкурсе Фото: "Русское радио"Бийчанка выиграла килограмм золота в радийном конкурсе Фото: "Русское радио"
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Жительница Бийска Вера Кибанова выиграла килограмм золота в конкурсе, который организовало «Русское радио».

Подробности сообщаются в группе «Barnaul 22». Известно, что по условиям акции в эфире нужно было услышать «золотую шутку», после чего дозвониться в студии, что и получилось сделать у бийчанки Веры Кибановой.

Она и еще 22 человека со всей страны получили возможность побывать в Москве на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон».

Вера Кибанова была приглашена на сцену Государственного Кремлевского Дворца прямо во время церемонии. Свой заслуженный приз – денежный эквивалент килограмма золота она получила из рук народного артиста России Николая Баскова.

Какую именно сумму получила женщина, не уточняется. По данным ЦБ РФ на 24 ноября 2018 года цена 1 килограмма золота составляла 2 млн 580 тысяч 230 рублей.

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