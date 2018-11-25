Подростка несколько раз ударили битой по голове в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-25T13:46:32+03:00

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Еще один вопиющий случай нападения на подростка произошел в центре Барнаула накануне, 24 ноября. Неизвестный несколько раз ударил юношу битой по голове.

О том, как все произошло, написала мать пострадавшего подростка в сообществе «Barnaul 22».

По ее словам на парня напали около ЦУМа. Женщина пишет, что мальчишки просто дурачились. В итоге они случайно закинули шапку одного из парней из их компании на остановку и пытались достать ее с помощью палки.

В этот момент мимо проходили молодые люди, которые сделали замечание школьникам. Тогда один из них попытался объяснить, что происходит. После этого он и получил битой по голове несколько ударов.

Дальше компания, в которой был нападавший, уехала на автомобиле в неизвестном направлении. Подростки обратились за помощью к сотрудникам ДПС, которые находились неподалеку от места происшествия. Те в свою очередь попытались найти нападавших, но тщетно.

Известно, что пострадавшего подростка с сотрясением мозга госпитализировали в больницу. Родные юноши просят откликнуться свидетелей происшествия.