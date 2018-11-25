2018-11-25T12:47:09+03:00
Происшествия

Жительница Бийска едва не зарезала своего сожителя

Истекающего кровью мужчину обнаружили соседи
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Бийска едва не зарезала своего сожителяЖительница Бийска едва не зарезала своего сожителяФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Бийска едва не убила своего сожителя после того, как между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент женщина схватилась за кухонный нож.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, до того, как между гражданскими супругами вспыхнул конфликт, они вместе распивали спиртные напитки. В ходе вспыхнувшей ссоры мужчина начал оскорблять женщину, та в свою очередь схватила со стола кухонный нож и нанесла сожителю не менее четырех ударов в область грудной клетки и спины.

Истекающего кровью мужчину обнаружили в подъезде соседи. Они и вызвали «скорую помощь» и полицию.

Обвиняемая не стала отрицать своей вины и добровольно выдала полицейским орудие преступления. Во время допроса задержанная заявила, что не собиралась убивать сожителя.

Обвиняемая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд по данному уголовному делу пока не состоялся.

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