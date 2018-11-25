Житель Алтайского края украл у друга пять тысяч рублей из холодильника

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-25T11:43:39+03:00

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Житель поселка Карповский Тюменцевского района Алтайского края украл у своего приятеля пять тысяч рублей, которые тот хранил у себя в холодильнике.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, местному участковому удалось раскрыть это преступление еще до того, как поступило заявление в полицию. Известно, что ненадежный друг, воспользовался доверием своего приятеля. Во-первых, он знал, где тот прячет ключ от дома, а, во-вторых, простодушный хозяин сам показывал гостю, как он ловко придумал спрятать пять тысяч рублей в холодильнике. Зная, что друг отсутсвует, злоумышленник проник нему в дом и украл пять тысяч рублей.

Известно, что украденные деньги подозреваемый спустил на спиртное в соседнем селе. В настоящее время он задержан. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.