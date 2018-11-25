2018-11-25T11:43:39+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края украл у друга пять тысяч рублей из холодильника

Приятель сам показал злоумышленнику, где хранит свои сбережения
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Житель Алтайского края украл у друга пять тысяч рублей из холодильникаЖитель Алтайского края украл у друга пять тысяч рублей из холодильникаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Изменить размер текста:

Житель поселка Карповский Тюменцевского района Алтайского края украл у своего приятеля пять тысяч рублей, которые тот хранил у себя в холодильнике.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, местному участковому удалось раскрыть это преступление еще до того, как поступило заявление в полицию. Известно, что ненадежный друг, воспользовался доверием своего приятеля. Во-первых, он знал, где тот прячет ключ от дома, а, во-вторых, простодушный хозяин сам показывал гостю, как он ловко придумал спрятать пять тысяч рублей в холодильнике. Зная, что друг отсутсвует, злоумышленник проник нему в дом и украл пять тысяч рублей.

Известно, что украденные деньги подозреваемый спустил на спиртное в соседнем селе. В настоящее время он задержан. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обнаженного мужчину заметили в Барнауле в районе «Черемушек»
Барнаульцы заметили опасный электрический провод над кучей снега
Движение для грузовиков и автобусов ограничили на алтайской трассе
Житель алтайского села перевел мошенникам 85 тысяч рублей
Выставку почтовых открыток организуют в Барнауле к Дню матери
Барнаульский «Университет» уступил на выезде «Тюмени»
Машина упала в реку в Барнауле
Следователи помогут сироте добиться выделения жилья
Барнаульский конькобежец стал призером Кубка мира в Японии
Четыре машины с полицейскими ловили нарушителя в Барнауле
Пожар и потоп произошли в один день в барнаульском общежитии
УАЗ врезался в столб
Пьяная девушка избила полицейских
В Змеиногорске подключают воду
Ради друга дочь обчистила кредитку мамы
Энергетики призывают барнаульцев не опасаться зеленоватой воды
Теплоснабжение в Змеиногорске обещают восстановить до 24 ноября
Пожилая жительница Славгорода раскусила телефонных мошенников
Заключенные подростки написали письма мамам
Усиленный рейд «Нетрезвый водитель» проведет ГИБДД в Барнауле
Змеиногорцы спят в одежде, чтобы не замерзнуть
Мамочек Железнодорожного района поздравили с праздником
В Барнауле к новогодним праздникам откроется обновленный Дворец культуры
Волочковой предложили убедиться в реальности Славгорода