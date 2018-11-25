Обнаженного мужчину заметили в Барнауле в районе «Черемушек»

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-25T10:42:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Барнаула заметили обнаженного мужчину во дворе одного из жилых домов на улице Антона Петрова накануне, 24 ноября. Человек расхаживал по улице без какой-либо одежды, совершенно не обращая внимания на прохожих.

О необычном случае рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Горожане тут же начали обсуждать ситуацию в комментариях к сообщению. Многие попытались пошутить.

– Ну что Вы! Каждый отдыхает, как может. Главное, так не переотдыхать, когда голова от тела отделена, – написал Сергей Полежаев.

– Кто-то на спор до Бийска идет, кто-то голым зимой гуляет, – прокомментировала Татьяна Гришина.

А вот Мария Бедрина заметила, что вместо того, чтобы веселиться, нужно было предложить помощь обнаженному мужчине.

Чем закончилась эта неординарная ситуация и куда подевался голый человек не уточняется.