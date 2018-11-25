Барнаульцы заметили опасный электрический провод над кучей снега

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-25T09:34:37+03:00

Горожане опасаются, что от удара током могут пострадать дети

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Барнаульцы всерьез обеспокоены тем, что над большой кучей снега, которая образовалась по адресу: Юрина, 299, проходит электрический провод. Дело в том, что эту снежную «скалу» уже облюбовали дети. Горожане опасаются, что кто-то из ребятишек во время игры может пострадать от удара током.

Сообщение об этом появилось сегодня, 25 ноября, в группе «Barnaul 22».

– Интересно, что будут говорить представители администрации, после того, как какой-нибудь ребёнок попробует допрыгнуть до провода «на слабо» перед сверстниками? Может, стоит исключить возможную ситуацию? – задался вопросом житель Барнаула по имени Александр.

В настоящее время горожане активно обсуждают возникшую ситуацию в комментариях к сообщению.

Кто-то предлагает мужчине не писать об этом в социальных сетях, а идти в местную администрацию, и напрямую предупредить о возникшей опасности.

– Эта линия выполнена проводом СИП. Даже если дети его тронут, их не ударит током. Но горку надо убрать, – написал Нарек Арзуманян.