2018-11-25T08:37:57+03:00
Общество

Движение для грузовиков и автобусов ограничили на алтайской трассе

На эти меры пришлось пойти из-за сильной метели и плохой видимости
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Движение большегрузного транспорта и автобусов ограничили в Алтайском крае на Чуйском тракте из-за сильной метели и плохой видимости.

Как следует из сообщения ФКУ УПРДОР «Алтай», 25 ноября с 10.30 ограничено движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» НовосибирскБарнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией. Известно, что движение ограничили на участке от 213 до 345 км. В настоящее время грузовикам и автобусам запрещено движение от Новоалтайска до Бийска.

Причиной ограничительных мер стали сложные метеорологические условия, а именно: снегопад, метель, плохая видимость, которая при порывах ветра становится нулевой. Сейчас на указанном участке федеральной трассы скорость ветра достигает 16 м/с, при порывах 25 м/c.

Водителей легкового транспорта также предупреждают о сложных погодных условиях и призывают быть особенно внимательными и осторожными на дороге.

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