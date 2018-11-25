СЕГОДНЯ 07:14 2018-11-25T07:14:36+03:00

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Житель села Савушка Змеиногорского района Алтайского края перевел мошенникам 85 тысяч рублей, в ожидании выдуманной компенсации за ранее приобретенные лекарства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 46-летнему потерпевшему позвонил неизвестный мужчина. Он и сообщил о мифической компенсации за приобретенные в Интернете лекарства. В частности злоумышленник сказал, что те препараты были поддельными и теперь за них полагается выплата – 124 тысячи рублей. Он же добавил, что для ее получения необходимо написать заявление и оплатить транзакцию за перевод денег на банковскую карту. Полностью поверив в эту легенду, житель алтайского села перевел мошенникам 85 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают о том, что нельзя слепо доверять тому, что говорят люди, которые звонят с неизвестных номеров. Зачастую таким образом действуют мошенники.