2018-11-25T06:19:37+03:00
Общество

Выставку почтовых открыток организуют в Барнауле к Дню матери

На этом мероприятии филокартисты смогут пополнить свои коллекции
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в честь празднования Дня матери 29 ноября будет организована выставка редких почтовых открыток.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в музее будет представлена выставка почтовых открыток из частных коллекций и архива ГМИЛИКА «Мама – главное слово на Земле».

Известно, что для посетителей выставки проведут мастер-класс по оформлению почтовых подарочных конвертов. Кроме того гостей ждут интересные игры, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.

Также сообщается, что в рамках выставка пройдет продажа редких открыток, а это значит, что филокартисты смогут пополнить свои коллекции новыми ценными открытками.

Мероприятие начнется в 17 часов. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-909-505-12-13.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Алтайского края украл у друга пять тысяч рублей из холодильника
Обнаженного мужчину заметили в Барнауле в районе «Черемушек»
Барнаульцы заметили опасный электрический провод над кучей снега
Движение для грузовиков и автобусов ограничили на алтайской трассе
Житель алтайского села перевел мошенникам 85 тысяч рублей
Барнаульский «Университет» уступил на выезде «Тюмени»
Машина упала в реку в Барнауле
Следователи помогут сироте добиться выделения жилья
Барнаульский конькобежец стал призером Кубка мира в Японии
Четыре машины с полицейскими ловили нарушителя в Барнауле
Пожар и потоп произошли в один день в барнаульском общежитии
УАЗ врезался в столб
Пьяная девушка избила полицейских
В Змеиногорске подключают воду
Ради друга дочь обчистила кредитку мамы
Энергетики призывают барнаульцев не опасаться зеленоватой воды
Теплоснабжение в Змеиногорске обещают восстановить до 24 ноября
Пожилая жительница Славгорода раскусила телефонных мошенников
Заключенные подростки написали письма мамам
Усиленный рейд «Нетрезвый водитель» проведет ГИБДД в Барнауле
Змеиногорцы спят в одежде, чтобы не замерзнуть
Мамочек Железнодорожного района поздравили с праздником
В Барнауле к новогодним праздникам откроется обновленный Дворец культуры
Волочковой предложили убедиться в реальности Славгорода