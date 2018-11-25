Выставку почтовых открыток организуют в Барнауле к Дню матери

СЕГОДНЯ 06:19 2018-11-25T06:19:37+03:00

На этом мероприятии филокартисты смогут пополнить свои коллекции

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В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в честь празднования Дня матери 29 ноября будет организована выставка редких почтовых открыток.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в музее будет представлена выставка почтовых открыток из частных коллекций и архива ГМИЛИКА «Мама – главное слово на Земле».

Известно, что для посетителей выставки проведут мастер-класс по оформлению почтовых подарочных конвертов. Кроме того гостей ждут интересные игры, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.

Также сообщается, что в рамках выставка пройдет продажа редких открыток, а это значит, что филокартисты смогут пополнить свои коллекции новыми ценными открытками.

Мероприятие начнется в 17 часов. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-909-505-12-13.