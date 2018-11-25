2018-11-25T05:44:59+03:00
Спорт

Барнаульский «Университет» уступил на выезде «Тюмени»

Алтайские волейболисты проиграли в трех партиях
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульский «Университет» уступил на выезде «Тюмени»Барнаульский «Университет» уступил на выезде «Тюмени»Фото: предоставлено пресс-службой
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Волейбольный клуб «Университет» продолжает борьбу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд, в высшей лиге «А». Накануне, 24 ноября, алтайская команда сыграла на выезде с волейбольным клубом «Тюмень».

Как таковой борьбы в этом матче не получилось. В первой партии волейболисты «Тюмени» взяли верх со счетом 25:20. Второй сет хозяева площадки выиграли с еще более уверенным счетом – 25:16. Лишь в третьей партии барнаульцам удалось навязать сопернику борьбу в концовке сета, но и здесь удача оказалась на стороне тюменской команды – 27:25.

После этого поражения «Университет» сохранил за собой восьмое место в турнирной таблице, а вот «Тюмень» после победы смогла упрочить свои позиции и подняться на девятое место.

Сегодня, 25 ноября, команды проведут повторную встречу в Тюмени.

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