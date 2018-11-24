Машина упала в реку в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-24T14:35:29+03:00

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Легковушка слетела с дороги и упала в реку. Инцидент произошел в Барнаула в субботу днем, 24 ноября.

О происшествии сообщили участники группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, это произошло в районе объездной дороги (шоссе Ленточный бор). Если точнее, то под железнодорожным мостом.

Как рассказали очевидцы, водитель на автомобиле Toyota Vista ехал в сторону озера Пионерское и по неизвестной причине съехал в реку Барнаулку. Участники сообщества предполагают, что авария произошла из-за гололеда.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда» - Барнаул», накануне днем вероятнее также из-за гололеда с трассы слетел «УАЗ-Патриот». В итоге внедорожник врезался в столб и «срубил» его. Он остался висеть на проводах. Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от кафе «У Григорича».