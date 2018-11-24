Следователи помогут сироте добиться выделения жилья

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-24T14:17:18+03:00

Квартиру должны были дать еще после выпуска из интерната Фото: Анна СЕМИНА

С этой проблемой женщина борется уже 20 лет

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Следователи заинтересовались проблемой бывшей воспитанницы школы-интернета из Алтайского края, которая не может получить жилье.

На днях информация об этом была размещена на одном из интернет-порталов. В публикации говорилось, что женщина вот уже около 20 лет не может доказать, что по закону имеет право на получение бесплатного жилья. Она считает, что таким образом нарушаются и ее права и права ее сына.

- По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю начала доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, которые были изложены в СМИ, - сообщают в пресс-службе СУСКа по региону.

После того как проверка будет завершена, будет принято процессуальное решение.ъ

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