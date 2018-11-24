Следователи помогут сироте добиться выделения жилья
Следователи заинтересовались проблемой бывшей воспитанницы школы-интернета из Алтайского края, которая не может получить жилье.
На днях информация об этом была размещена на одном из интернет-порталов. В публикации говорилось, что женщина вот уже около 20 лет не может доказать, что по закону имеет право на получение бесплатного жилья. Она считает, что таким образом нарушаются и ее права и права ее сына.
- По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю начала доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, которые были изложены в СМИ, - сообщают в пресс-службе СУСКа по региону.
После того как проверка будет завершена, будет принято процессуальное решение.ъ
Читайте также:
Женщина перевела деньги за аренду несуществующего коттеджа в Белокурихе