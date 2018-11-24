2018-11-24T13:13:07+03:00
Спорт

Барнаульский конькобежец стал призером Кубка мира в Японии

Он завоевал «серебро»
Анна СЕМИНА
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Конькобежец из Барнаула Виктор Муштаков стал призером этапа Кубка мира в Японии.

Соревнования проходят в городе Томакомае (остров Хоккайдо). В субботу, 24 ноября, на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту состоялся старт на дистанции 500 метров. В итоге победителем стал японец Тацуя Синама. На финише он показал время 35,203 секунды.

Что касается барнаульца Виктора Муштакова, то он стал вторым - 35,445. На третьем месте еще один представитель принимающей стороны – японец Юма Мураками (35,534).

Другой россиянин – Руслан Мурашов показал шестой результат (35,695). Если говорить о лидере сборной Павел Кулижникове, то он снялся с соревнований из-за небольшого повреждения. Тренер сборной России Дмитрий Дорофеев рассказал, что накануне он почувствовал дискомфорт в области паха. Поэтому его решили поберечь.

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