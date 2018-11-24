Четыре машины с полицейскими ловили нарушителя в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-24T11:56:27+03:00

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В Барнауле полицейские вечером в пятницу, 23 ноября, устроили погоню за лихим водителем.

Как рассказали очевидцы, водителя иномарки остановили на улице Малахова, недалеко от рынка «Янтарный». Причем чтобы завершить преследование, полицейским пришлось самим выехать на полосу встречного движения и буквально зажать нарушителя.

- Водителя вытаскивали из машины, - говорят свидетели задержания в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Из-за операции по поимке водителя на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора образовалась внушительная пробка.

- На улице Юрина тоже сегодня в 13.10 примерно задержание было. Недалеко от городской больницы №4, - также рассказали участники паблика.

Напомним, с 23 ноября в Барнауле начался рейд «Нетрезвый водитель». Чтобы выявить нарушителей сотрудники Госавтоинспекции используют метод сплошной проверки. Судя по вчерашним задержаниям, не все готовы к общению с правоохранительными органами.