Четыре машины с полицейскими ловили нарушителя в Барнауле
В Барнауле полицейские вечером в пятницу, 23 ноября, устроили погоню за лихим водителем.
Как рассказали очевидцы, водителя иномарки остановили на улице Малахова, недалеко от рынка «Янтарный». Причем чтобы завершить преследование, полицейским пришлось самим выехать на полосу встречного движения и буквально зажать нарушителя.
- Водителя вытаскивали из машины, - говорят свидетели задержания в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».
Из-за операции по поимке водителя на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора образовалась внушительная пробка.
- На улице Юрина тоже сегодня в 13.10 примерно задержание было. Недалеко от городской больницы №4, - также рассказали участники паблика.
Напомним, с 23 ноября в Барнауле начался рейд «Нетрезвый водитель». Чтобы выявить нарушителей сотрудники Госавтоинспекции используют метод сплошной проверки. Судя по вчерашним задержаниям, не все готовы к общению с правоохранительными органами.