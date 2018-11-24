Пожар и потоп произошли в один день в барнаульском общежитии

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-24T07:57:30+03:00

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Жителям одного из барнаульских общежитий минувшая пятница, 23 ноября, запомнится надолго. За прошедшие сутки у них случился и пожар и потоп.

Пожар произошел около пяти часов вечера. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, на место ЧП выехали три автоцистерны и 13 человек личного состава. С возгоранием они справились менее чем за 20 минут.

Тем временем, как рассказали очевидцы, пожар произошел в общежитии в барнаульском поселке Южном, на улице Белинского, 9. По их словам возгорание произошло на пятом этаже. По предварительной информации пострадали два человека. Их госпитализировали в ожоговое отделение.

Однако на этом несчастья жильцов не закончились. Ночью кто-то очень сильно стучал по батарее, а потом ее вовсе сорвали. Как результат – по этажам хлынула горячая вода. Как завершилось это ЧП – не сообщается. Впрочем, как рассказывают местные жители – они не удивлены произошедшим. Якобы в данном общежитии проживает не совсем адекватный контингент.