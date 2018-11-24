УАЗ врезался в столб

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-24T07:04:41+03:00

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Водитель УАЗа в Барнауле врезался в столб. Авария произошла в пятницу днем, 23 ноября.

О происшествии сообщили очевидцы. Пост об этом был опубликован в сообществе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

- ДТП перед Барнаулом, не доезжая кафе «У Григорича» со стороны Рубцовска. О пострадавших ничего не известно, - писали очевидцы.

При этом они успели заснять место аварии. Судя по кадрам, несокрушимый отечественный внедорожник получил заметные повреждения. У него помят капот. Однако столбу все же досталось больше. Он упал и повис на проводах.

О пострадавших действительно не сообщается, но вероятнее всего их нет.

Кстати, как отмечают автолюбители, в связи с неустойчивой погодой на дорогах образовался гололед и не исключено, что именно он стал причиной данного дорожно-транспортного происшествия.

- Вчера на Власихинской возле кладбища, «Субару» тоже завалил стол, - также отмечает один из участников сообщества.