Пьяная девушка избила полицейских

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-24T06:42:26+03:00

Ей грозит до пяти лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Пьяная девушка в отделении полиции Кытмановского района Алтайского края напала на сотрудников и избила их. Ей грозит уголовная ответственность.

Следствие установило, что ночью 4 ноября 16-летнюю жительницу района вместе с ее другом доставили в отделение для составления протокола об административном правонарушении. Они в пьяном виде оказались в общественном месте.

- Уже во время разбирательства несовершеннолетняя стала бить двух сотрудников полиции и хватать их за форму, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Тем не менее, ее удалось утихомирить. Но все же, действия девушки были противозаконными. По данному факту завели уголовное дело. Если вина несовершеннолетней будет доказана, то ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее завершается расследование уголовного дела.

Читайте также: Усиленный рейд «Нетрезвый водитель» проведет ГИБДД в Барнауле