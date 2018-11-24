В Змеиногорске подключают воду
В городе Змеиногорске Алтайского края в субботу утром, 24 ноября, начали подключать водоснабжение.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. По информации ведомства, в 7.35 по местному времени водоснабжение уже было восстановлено в полном объеме.
- В общей сложности на ликвидации ЧП было задействовано 42 человека и девять единиц техники. Из них от МЧС - три человека и одна единица техники, - уточняются в ведомстве.
Напомним, во время проведения плановых ремонтных работ на магистральном водопроводе диаметром 400 мм, расположенном на улице Советcкой, произошло повреждение трубы. Как результат – возник сбой в работе котельных. Без отопления и горячей воды остались около десяти тысяч человек. Чтобы не замерзнуть им приходилось спать в одежде и под несколькими одеялами.
По словам местных жителей за эти пару дней температура в домах упала до +17 градусов.