В Змеиногорске подключают воду

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-24T06:00:03+03:00

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В городе Змеиногорске Алтайского края в субботу утром, 24 ноября, начали подключать водоснабжение.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. По информации ведомства, в 7.35 по местному времени водоснабжение уже было восстановлено в полном объеме.

- В общей сложности на ликвидации ЧП было задействовано 42 человека и девять единиц техники. Из них от МЧС - три человека и одна единица техники, - уточняются в ведомстве.

Напомним, во время проведения плановых ремонтных работ на магистральном водопроводе диаметром 400 мм, расположенном на улице Советcкой, произошло повреждение трубы. Как результат – возник сбой в работе котельных. Без отопления и горячей воды остались около десяти тысяч человек. Чтобы не замерзнуть им приходилось спать в одежде и под несколькими одеялами.

По словам местных жителей за эти пару дней температура в домах упала до +17 градусов.