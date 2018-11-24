2018-11-24T05:35:43+03:00
Происшествия

Ради друга дочь обчистила кредитку мамы

Ей и ее бойфренду дали условные сроки
Анна СЕМИНА
Поделиться:
С кредитки сняли больше 18 тысяч рублейС кредитки сняли больше 18 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Алтайском крае осудили девушку и ее молодого человека, за то что они обчистили банковскую карту ее матери.

Следствие установило, что в июле 15-летняя жительница Барнаула рассказала своему 17-летнему парню о том, что у ее матери есть кредитка, а на ней более 100 тысяч рублей.

- Молодой человек уговорил свою подругу снять часть денег. Для этого она сфотографировала карту со всех сторон, а после того, как на телефон матери приходили смс-сообщения, передавала ему их содержание, а затем удаляла, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Известно, что сначала подросток перевел десять тысяч рублей и сделал на них пару покупок в интернет-магазине. После этого были и другие махинации. В общей сложности у женщины похитили более 18 тысяч рублей. Когда потерпевшая все же заметила списанные деньги, сразу же обратилась в полицию.

По данному факту завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Пособничество в краже». Суд признал подросток виновными. Девушке назначили один год условно, а ее парню два года условно. Свою вину в содеянном они признали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24