Ради друга дочь обчистила кредитку мамы

СЕГОДНЯ 05:35 2018-11-24T05:35:43+03:00

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В Алтайском крае осудили девушку и ее молодого человека, за то что они обчистили банковскую карту ее матери.

Следствие установило, что в июле 15-летняя жительница Барнаула рассказала своему 17-летнему парню о том, что у ее матери есть кредитка, а на ней более 100 тысяч рублей.

- Молодой человек уговорил свою подругу снять часть денег. Для этого она сфотографировала карту со всех сторон, а после того, как на телефон матери приходили смс-сообщения, передавала ему их содержание, а затем удаляла, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Известно, что сначала подросток перевел десять тысяч рублей и сделал на них пару покупок в интернет-магазине. После этого были и другие махинации. В общей сложности у женщины похитили более 18 тысяч рублей. Когда потерпевшая все же заметила списанные деньги, сразу же обратилась в полицию.

По данному факту завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Пособничество в краже». Суд признал подросток виновными. Девушке назначили один год условно, а ее парню два года условно. Свою вину в содеянном они признали.