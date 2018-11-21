2018-11-21T11:17:28+03:00
Происшествия

54-летняя женщина пострадала на пожаре в Барнауле

16 человек во время ЧП эвакуировали, трое вышли сами
САПОЖКОВА Александра
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54-летняя женщина пострадала на пожаре в Барнауле54-летняя женщина пострадала на пожаре в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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Пожар произошел в многоквартирном доме на ул. Глушкова, 34, в Барнауле 21 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, сообщение о возгорании поступило в 07:42. Полностью его удалось ликвидировать в 07:59.

- Горела квартира на третьем этаже. 16 человек вышли из дома сами, троим спасатели помогли эвакуироваться, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства.

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В огне пострадали вещи, мебель. А также женщина 1964 года рождения.

- На тушение пожара привлекались 31 человек личного состава и десять единиц техники. Предварительная причина возгорания - нарушение правил при монтаже электрооборудования, - отметили в пресс-службе ведомства.

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