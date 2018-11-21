2018-11-21T10:02:11+03:00
Общество

В Алтайском крае назначили главного внештатного психолога

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В настоящий момент по всей России сейчас активно внедряется система главных внештатных психологов. В Алтайском крае на эту должность назначена директор детского оздоровительно-образовательного центра «Гармония» Елена Абузова.

В пресс-службе регионального министерства образования и науки пояснили, что Елена Абузова примет участие в определении стратегии развития психологической службы в системе образования Алтайского края, а также в координации деятельности педагогов-психологов образовательных организаций.

Читайте также

В Алтайском крае сменился министр образования и науки

Министром образования и науки Алтайского края назначен Максим Костенко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На этом посту он сменил Александра Жидких, который был на этой должности с октября 2017 года (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Внутренний голос» приказал мужчине отрезать голову соседке
54-летняя женщина пострадала на пожаре в Барнауле
На Алтае более 7,2 млн пассажиров воспользовались электричками
В Бийске пропал парень
Алтай-Кокс провел экскурсию для студентов АлтГУ
О важности аминокислот в пищевых продуктах
Крупную контрабанду леса пресекли в Алтайском крае
Жительницу Барнаула обманули при продаже щенков хаски
Легковушка «улетела» в сугроб после аварии
Внимание, водители! На трассах Алтайского края сильный гололед и метель
Хоккеисты «Алтая» сыграют в Барнауле с саранской «Мордовией»
Бийчанин разбил стеклянную дверь в ТЦ
Бюджет Алтайского края в следующем году превысит 100 миллиардов рублей
За неделю на вертолете в Барнаул доставили девять пациентов
Молодежный театр Алтая отмечает 60-летие
Две женщины под видом полицейских обокрали дедушку в Рубцовске
До +4 градусов ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни
Выезд из Барнаула по Старому мосту закроют 22 ноября
Бывший глава сельсовета «кинул» строительную фирму на деньги
Виктор Томенко примет участие в «Транспортной неделе»
Пенсионер с потерями памяти пропал в Барнауле
В Барнауле пьяные подростки ограбили инвалида-собутыльника
Очевидец: Неизвестные стреляют по машине в барнаульском поселке Южный
Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов с «резкими» водителями
Лыжный сезон стартует в Алтайском крае 24 ноября
Крохотные варежки и шапочки: заключенные связали вещи для недоношенных детей