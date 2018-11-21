В Алтайском крае назначили главного внештатного психолога

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-21T10:02:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В настоящий момент по всей России сейчас активно внедряется система главных внештатных психологов. В Алтайском крае на эту должность назначена директор детского оздоровительно-образовательного центра «Гармония» Елена Абузова.

В пресс-службе регионального министерства образования и науки пояснили, что Елена Абузова примет участие в определении стратегии развития психологической службы в системе образования Алтайского края, а также в координации деятельности педагогов-психологов образовательных организаций.

Читайте также

В Алтайском крае сменился министр образования и науки

Министром образования и науки Алтайского края назначен Максим Костенко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На этом посту он сменил Александра Жидких, который был на этой должности с октября 2017 года (подробнее).