На Алтае более 7,2 млн пассажиров воспользовались электричками

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-21T09:14:25+03:00

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Более 7,2 млн пассажиров воспользовались пригородными поездами за 10 месяцев 2018 года в Алтайском крае.

Как сообщили в компании «Алтай-Пригород», это на 48 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту числа пассажиров способствует удобный график курсирования поездов и льготы. В настоящий момент пригородные железнодорожные перевозки охватывают территории семи городов и 16 районов края.

В этом году компания также полностью перешла к оформлению абонементных билетов на пластиковых носителях, а также разработала мобильное приложение.

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