В Бийске пропал парень

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-21T08:47:39+03:00

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В Бийске пропал 20-летний Никита Писаренко. Он ушел из дома в понедельник, 19 ноября, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», парень был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные ботинки и синюю шапку. С собой у него был рюкзак. Рост пропавшего 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза. Из особых примет – родинка над губой с левой стороны.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Никиты, просьба позвонить по телефонам: 8 800 700 5452 и 112.

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