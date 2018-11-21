2018-11-21T08:19:27+03:00
Общество

Алтай-Кокс провел экскурсию для студентов АлтГУ

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс провел экскурсию для студентов АлтГУАлтай-Кокс провел экскурсию для студентов АлтГУФото: предоставлено пресс-службой
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На Алтай-Коксе прошла экскурсия для студентов Алтайского государственного университета по специальностям «Химическая технология» и «Техносферная безопасность». Они познакомились с производственным процессом коксохимического предприятия – от переработки угольного сырья до выдачи готовой продукции – кокса.

Будущие химики посетили отдел технического контроля, где им продемонстрировали способы оценки качества сырья и готовой продукции на современном оборудовании. Будущие специалисты по техносферной безопасности заинтересовались работой пожарно-аварийной спасательной службы.

Ребята получили информацию о профориентационных проектах и поддержке молодых специалистов. Они могут стать участниками программы «Студент Алтай-Кокса», пройти на заводе производственную практику. А с трудоустройством на предприятие получить возможности карьерного роста за счет корпоративных конкурсов, программ развития кадрового резерва.

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