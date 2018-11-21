2018-11-21T08:17:23+03:00
Наука

О важности аминокислот в пищевых продуктах

Аминокислоты - «строительный» материал здорового организма
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Для построения подавляющего большинства белков организма человека требуются все 20 аминокислот, причем в определенных соотношениях.

Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Отсутствие или недостаток незаменимых аминокислот приводит к остановке роста, снижению веса, нарушениям обмена веществ, поэтому их поступление в организм с пищей необходимо.

Кроме своей главной функции – участия в биосинтезе тканевых белков и ферментов - незаменимые аминокислоты выполняют еще и свои сугубо специфические функции. Так, лизин и гистидин связаны с процессом кроветворения, лейцин и изолейцин необходимы для нормальной работы щитовидной железы, фенилаланин – щитовидной железы и надпочечников, метионин оказывает влияние на обмен липидов, обеспечивает антитоксичную функцию печени и играет большую роль в деятельности нервной систем.

Свободные аминокислоты в продуктах содержатся в мизерных количествах. Большая их часть входит в состав тех белков, которые гидролизуются под воздействием ферментов протеаз в желудочно-кишечном тракте. Молекула аминокислоты, которая не связана с другими молекулами очень быстро всасывается в кровь прямо из кишечника и препятствует разрушению мышц.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследование продуктов на содержание аминокислот на жидкостном хроматографе Prominence-i, LC-2030C 3D.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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