Крупную контрабанду леса пресекли в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-21T07:40:55+03:00

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В Алтайском крае окончено предварительное расследование уголовного дела по факту контрабанды леса.

Как рассказали в региональном линейном управлении на транспорте МВД, в ноябре 2017 года было установлено, что одна из коммерческих организаций отправляет лесоматериалы через границу с нарушением закона.

- Более 70 тысяч кубометров российского леса стоимостью свыше 500 миллионов рублей отправили по фиктивным международным контрактам железнодорожным транспортом в Среднюю Азию. Кроме того, злоумышленники уклонились от обязанностей по возвращению в РФ денег - около 300 миллионов рублей - за экспортированные лесоматериалы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело в отношении руководителя фирмы – 42-летней женщины и ее сообщника - с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В расследовании принимали участие сотрудники Алтайского линейного управления на транспорте МВД, УФСБ по региону и Сибирского таможенного управления.