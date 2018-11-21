2018-11-21T07:40:55+03:00
Происшествия

Крупную контрабанду леса пресекли в Алтайском крае

Фигуранты организовали отправку товара в Среднюю Азию
САПОЖКОВА Александра
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Лес рубятЛес рубятФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае окончено предварительное расследование уголовного дела по факту контрабанды леса.

Как рассказали в региональном линейном управлении на транспорте МВД, в ноябре 2017 года было установлено, что одна из коммерческих организаций отправляет лесоматериалы через границу с нарушением закона.

- Более 70 тысяч кубометров российского леса стоимостью свыше 500 миллионов рублей отправили по фиктивным международным контрактам железнодорожным транспортом в Среднюю Азию. Кроме того, злоумышленники уклонились от обязанностей по возвращению в РФ денег - около 300 миллионов рублей - за экспортированные лесоматериалы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело в отношении руководителя фирмы – 42-летней женщины и ее сообщника - с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В расследовании принимали участие сотрудники Алтайского линейного управления на транспорте МВД, УФСБ по региону и Сибирского таможенного управления.

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