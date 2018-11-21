Жительницу Барнаула обманули при продаже щенков хаски

СЕГОДНЯ 07:14 2018-11-21T07:14:31+03:00

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Жительница Барнаула, разводящая щенков хаски, попалась на мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина разместила в интернете объявление о продаже щенков хаски. Вскоре ей позвонил мужчина и сказал, что готов купить семь хасят за 100 тысяч рублей, и даже готов перечислись половину суммы. Он попросил номер карты горожанки и сказал, что необходимо пополнить ее баланс, так как без денег нет возможности сделать перевод. Горожанка пополнила счет карты на 5 тысяч рублей и продиктовала потенциальному покупателю код из смс.

Позже женщина зашла в мобильное приложение банка и обнаружила, что деньги были переведены на незнакомый счет. Горожанка сразу же обратилась в полицию с заявлением.

Правоохранители установили, что абонентский номер, с которого ей звонили, зарегистрирован в Московской области.