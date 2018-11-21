Легковушка «улетела» в сугроб после аварии

СЕГОДНЯ 07:13 2018-11-21T07:13:07+03:00

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Легковушка после столкновения «улетела» в сугроб. Авария произошла утром в среду, 21 ноября, в нагорной части Барнаула.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла на Змеиногорском тракте, в районе Телецентра. После столкновения одна из легковушек влетела в сугроб, недалеко от заправочной станции. Так как дорожно-транспортное происшествие произошло утром, в час-пик, то в данном месте начала собираться пробка. В данный момент трафик уже нормализовался.

Судя по снимкам с места аварии, один из участников ДТП получил ощутимые повреждения, а вот что касается возможной травмы у людей, об этом не сообщается. Однако по неофициальной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Аварийного комиссариата. Виновника установит полиция.

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