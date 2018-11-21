2018-11-21T06:33:12+03:00
Общество

Внимание, водители! На трассах Алтайского края сильный гололед и метель

Соблюдайте скорость и дистанцию
Дарья САВЕНКО
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Соблюдайте скорость и дистанциюСоблюдайте скорость и дистанциюФото: Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае комфортная для прогулок, но совсем не благоприятная для поездок погода.

По данным синоптиков, 21 ноября днем на всей территории и Алтайского края ожидается снег, метель, ветер, местами порывы до 18 метров в секунду, на дорогах гололед. Днем воздух прогреется до +1...-4, местами в восточных и северных районах до -9. В Барнауле также снег и слабая метель. Днем ожидается -2...-4 градуса.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают, что при движении на автомобиле в метель необходимо уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также не следуют приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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