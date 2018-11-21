2018-11-21T06:05:30+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» сыграют в Барнауле с саранской «Мордовией»

Матчи пройдут на Карандин-Арене «Динамо»
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Хоккеисты «Алтая» сыграют в Барнауле с саранской «Мордовией»Хоккеисты «Алтая» сыграют в Барнауле с саранской «Мордовией»Фото: предоставлено пресс-службой
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Хоккеисты «Алтая» готовятся к очередным матчам в рамках Первенства ВХЛ. 21 и 22 ноября барнаульцы примут на своем льду саранскую «Мордовию».

В текущем сезоне команды провели две очных встречи в Саранске. В этих играх «Мордовия» дважды обыграла «Алтай». Первый матч закончился со счетом 6:0, второй – 1:0.

На текущий момент команда из Саранска занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.

«Алтай» после прерванной серии поражений из 7 матчей, пока располагается на шестом месте с 18 очками.

Накануне первого домашнего матча с «Мордовией» стало известно, что в составе «Алтая» произошли изменения. Расположение команды по обоюдному согласию сторон покинул Илья Скрябин. Его место в составе барнаульской команды занял Владислав Шляхтов. В этом сезоне он уже выступал за «Алтай» в выездных матчах против «Красноярских Рысей» и ХК «Ростов».

Матчи между «Алтаем» и «Мордовией» традиционно начнутся в 19 часов по местному времени.

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