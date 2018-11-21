2018-11-21T06:05:51+03:00
Происшествия

Бийчанин разбил стеклянную дверь в ТЦ

Возможно, что он ее не заметил
Дарья САВЕНКО
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Бийский рабочийБийский рабочий
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Стеклянную дверь разбил мужчина в одном из торговых центров Бийска.

Как сообщает «Бийский рабочий», на выходе из здания мужчина буквально налетел на стекло. По словам очевидцев, дверь он просто не заметил. Так как на месте происшествия были капли крови, мужчина серьезно поранился.

Напомним, на днях подобный случай зафиксировала видеокамера в ЦУМе. Тогда покупатель не заметил стеклянную витрину.

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