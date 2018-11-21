Бюджет Алтайского края в следующем году превысит 100 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-21T05:02:22+03:00

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Доходы бюджета Алтайского края в 2019 году составят 100 млрд 642 млн рублей, или 111% по отношению бюджету 2018 года.

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в объеме 52 610 млн рублей, безвозмездные поступления составили 48 033 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

Также увеличен объем финансовой помощи Алтайскому краю на 9,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Расходы в 2019 году предполагаются в сумме 105 873 млн рублей, или 111% по отношению к текущему году. Дополнительно средства будут направлены на поддержку местных бюджетов. Всего объем финансовой помощи местным бюджетам запланирован в объеме 28 850,3 млн рублей, что на 123% больше чем в текущем году.

Дополнительно предусмотрены средства и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, расходы на эти цели увеличены на 500 млн рублей и составили 26,9 млрд рублей. Увеличены расходы на социальную сферу, в том числе предусмотрено дополнительно 453 млн рублей на программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи, отмечают в правительстве.