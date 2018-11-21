2018-11-21T04:43:19+03:00
Здоровье

За неделю на вертолете в Барнаул доставили девять пациентов

САПОЖКОВА Александра
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За неделю на вертолете в Барнаул доставили девять пациентовЗа неделю на вертолете в Барнаул доставили девять пациентовФото: предоставлено пресс-службой
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Девять пациентов эвакуировали в медицинские учреждения Барнаула за неделю.

Так, 18 ноября из Табунской больницы в Краевую клиническую доставлен мужчина с ишемической болезнью сердца, а из Славгородской ЦРБ - мужчина с тромбозом после операции.

15 ноября одним рейсом вывезено двое больных: из Курьинской ЦРБ в Краевой кардиологический диспансер доставлен мужчина с диагнозом острый инфаркт миокарда, а из Краснощековской ЦРБ в Краевую клиническую больницу эвакуирован мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения.

Также были доставлены пациенты: из Локтевского района с диагнозом острый холецистит, билиарный сепсис; из Панкрушихинского и из Хабарского - оба с диагнозом острый инфаркт миокарда.

- А 13 ноября из Михайловской ЦРБ было вывезено двое больных. Это женщина, 30 лет, после кесарева сечения и ее недоношенный ребенок с респираторным дистресс-синдромом. Малыша направили в перинатальный центр «ДАР», маму - в Краевую клиническую больницу, - рассказали в Минздраве Алтайского края.

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