2018-11-21T04:10:47+03:00
Общество

Молодежный театр Алтая отмечает 60-летие

САПОЖКОВА Александра
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Здание ДК Меланжевого комбината в 50-е годы прошлого века.Фото с сайта театраЗдание ДК Меланжевого комбината в 50-е годы прошлого века.Фото с сайта театра
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Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина отмечает сегодня, 21 ноября, 60-летний юбилей.

Он был создан в 1958 году и назывался Алтайский краевой театр юного зрителя. Основателями стали директор Леонид Трухин и главный режиссер Глеб Томилин. А актеры приезжали туда с разных концов страны.

- Первый театральный сезон ТЮЗ открыл 21 ноября 1958 года на сцене Клуба Меланжевого комбината спектаклем «Именем революции». А вскоре получил собственную сцену в помещении Клуба УВД, где родились легендарные спектакли для детей «Красная шапочка», «Муха-цокотуха», «Сомбреро», «Аленький цветочек», «Два клена», «Три поросенка», «Обыкновенное чудо», - рассказали в театре.

К юбилею МТА подготовил премьеру – сказ по роману Татьяны Толстой «Кысь». События происходят в будущем, спустя 200 лет после гипотетической катастрофы, которая повернула историю вспять, погрузив цивилизацию в языческую эпоху. Премьера состоится 21 и 22 ноября.

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