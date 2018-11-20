Две женщины под видом полицейских обокрали дедушку в Рубцовске

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-20T16:33:11+03:00

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Полицейские Рубцовска поймали двух женщин, которые обокрали дедушку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, днем в квартиру пенсионера по проспекту Ленина постучали две женщины. Они представились сотрудниками полиции и попросили открыть дверь. Пока одна из них отвлекала мужчину беседой, другая ходила по комнатам и искала деньги. В одном из ящиков шкафа она нашла 3,5 тысячи рублей и банковскую карту, с которой после ухода сняли 30 тысяч рублей.

Полицейские смогли поймать женщин при помощи камер видеонаблюдения, оборудованных в банкомате. Ими оказались две местные жительницы 34 лет и 31-го года. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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