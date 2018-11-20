До +4 градусов ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-20T15:46:48+03:00

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На Алтайский край надвигается настоящее тепло – днем воздух прогреется до +4 градусов.

Так, по данным синоптиков, в среду, 21 ноября, ночью в крае прогнозируют -6...-11 градусов, в восточных районах до -16 градусов. Днем будет от 0 до -5 градусов. Ветер южный, 4 - 9 метров в секунду, местами порывы 13 - 18 метров в секунду. В Барнауле ночью -8...-10, а днем до -1 градуса. Снег, слабая метель, на дорогах местами гололед.

В четверг, 22 ноября, по краю ночью ожидается -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса. Ветер южный с усилением до 17 метров в секунду. В большинстве районов снег, мокрый снег, гололед, местами снежные заносы. В Барнауле ночью -4...-6, днем около нуля. Также ожидается мокрый снег.

В пятницу, 23 ноября, ночью в регионе будет -2...-7 градусов, днем потеплеет до -1...+4 градусов. Ветер юго-западный, 7 - 12 метров в секунду, местами порывы 17 - 22 метра в секунду. В краевой столице ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2. Снег, мокрый снег, метель, гололед, местами снежные заносы.