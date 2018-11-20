Выезд из Барнаула по Старому мосту закроют 22 ноября

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-20T14:05:01+03:00

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В четверг, 22 ноября, в Барнауле ограничат движение автомобилей по Старому мосту. Там закроют полосу по направлению из Новоалтайска в столицу региона. Однако из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00. Связаны они с ремонтом деформационных швов. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействуют сотрудников ГИБДД.

Жителям и гостям Барнаула необходимо заранее планировать свои поездки.

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В Барнауле на многих участках ограничат остановку и стоянку машин ночью. Соответствующие знаки начнут устанавливать уже со вторника, 20 ноября. Необходимо это для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. Кстати, только за одну ночь с 19 на 20 ноября с дорог Барнаула вывезли 2 тысячи 600 кубометров снега (подробнее).