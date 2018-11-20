2018-11-20T13:31:33+03:00
Политика

Виктор Томенко примет участие в «Транспортной неделе»

Деловое событие в настоящий момент проходит в Москве
Дарья САВЕНКО
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в составе делегации примет участие в мероприятиях «Транспортной недели», которая в настоящий момент проходит в Москве.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в составе делегации региона принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Деловое событие посвящено проблематике развития транспортной системы страны. В программе такие крупные деловые и культурные события, как 12-й международный форум «Транспорт России», выставка достижений отрасли, ряд конференций, посвященных вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта и т.п.

В прошлом году в форуме приняли участие 3 тысячи делегатов из 905 компаний, представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. Посетили мероприятие более восьми тысяч человек.

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