Виктор Томенко примет участие в «Транспортной неделе»

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-20T13:31:33+03:00

Деловое событие в настоящий момент проходит в Москве

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в составе делегации примет участие в мероприятиях «Транспортной недели», которая в настоящий момент проходит в Москве.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в составе делегации региона принимает участие также министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Деловое событие посвящено проблематике развития транспортной системы страны. В программе такие крупные деловые и культурные события, как 12-й международный форум «Транспорт России», выставка достижений отрасли, ряд конференций, посвященных вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта и т.п.

В прошлом году в форуме приняли участие 3 тысячи делегатов из 905 компаний, представляющих 32 страны ближнего и дальнего зарубежья. Посетили мероприятие более восьми тысяч человек.