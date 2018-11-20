Пенсионер с потерями памяти пропал в Барнауле
В Барнауле волонтеры присоединились к поискам 87-летнего мужчины с потерями памяти.
Александр Мозгунов ушел из дома накануне, 19 ноября. Уже сутки о нем нет вести. Ситуация осложняется тем, что у мужчины бывает потеря памяти и не исключено, что он банально не может вспомнить обратную дорогу.
- Он может не ориентироваться в пространстве, - говорят поисковики.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают приметы мужчины: рост 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые. Был одет в черную болоньевую куртку, синие трико с лампасами, черные сапоги и полосатую шапку. Из особых примет – усы.
В самое ближайшее время поисковики начнут прозвон больниц и расклейке ориентировок.
Если кто-то обладает информацией, где может находиться мужчина или, может быть, встречал его на улице или где-то еще, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.