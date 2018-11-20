Пенсионер с потерями памяти пропал в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-20T13:20:28+03:00

Он может быть дезориентирован

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В Барнауле волонтеры присоединились к поискам 87-летнего мужчины с потерями памяти.

Александр Мозгунов ушел из дома накануне, 19 ноября. Уже сутки о нем нет вести. Ситуация осложняется тем, что у мужчины бывает потеря памяти и не исключено, что он банально не может вспомнить обратную дорогу.

- Он может не ориентироваться в пространстве, - говорят поисковики.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают приметы мужчины: рост 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые. Был одет в черную болоньевую куртку, синие трико с лампасами, черные сапоги и полосатую шапку. Из особых примет – усы.

В самое ближайшее время поисковики начнут прозвон больниц и расклейке ориентировок.

Если кто-то обладает информацией, где может находиться мужчина или, может быть, встречал его на улице или где-то еще, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.