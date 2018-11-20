В Барнауле пьяные подростки ограбили инвалида-собутыльника

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-20T13:14:13+03:00

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В Барнауле три подростка предстанут перед судом за ограбление их знакомого-инвалида. Инцидент произошел в начале апреля этого года.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, трое парней 16-ти и 17-ти лет вместе со своим знакомым – 39-летним инвалидом детства, отдыхали в одном из пивных баров Барнаула. Он и оплачивал все спиртное. После того, как бар закрылся, компания продолжила общение в подъезде жилого дома. Юноши потребовали от инвалида, чтобы он купил спиртное, но мужчина ответил отказом. После – он выбежал из подъезда, однако подростки его догнали и отобрали более семи тысяч рублей. После они скрылись, оставив инвалида на земле.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». В настоящий момент оно направлено в суд для рассмотрения по существу.