Очевидец: Неизвестные стреляют по машине в барнаульском поселке Южный

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-20T12:42:53+03:00

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Неизвестные трижды обстреляли автомобиль жителя барнаульского поселка Южный. Об этом сам мужчина написал в паблике Barnaul22.

- В поселке Южном трижды за два неполных месяца повредили автомобиль. Предположительно, из пневматического оружия. В первый и во второй раз разбили лобовое стекло. В третий раз имеются следы на правом крыле, крыше и двери. По всем трем случаям были поданы заявления в полицию, дела заведены. Произведен опрос соседей органами правопорядка. Результата пока нет. Машина проходит оценку на повреждения, - написал мужчина.

Он также отметил, что никаких ссор с соседями не было, а парковочное место автомобилист занимает с согласия хозяина. Мужчина просит откликнуться возможных очевидцев либо таких же пострадавших от рук вандалов в поселке Южный.