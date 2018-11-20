2018-11-20T12:42:53+03:00
Происшествия

Очевидец: Неизвестные стреляют по машине в барнаульском поселке Южный

Он просит откликнуться возможных очевидцев
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Паблик Barnaul22Паблик Barnaul22
Изменить размер текста:

Неизвестные трижды обстреляли автомобиль жителя барнаульского поселка Южный. Об этом сам мужчина написал в паблике Barnaul22.

- В поселке Южном трижды за два неполных месяца повредили автомобиль. Предположительно, из пневматического оружия. В первый и во второй раз разбили лобовое стекло. В третий раз имеются следы на правом крыле, крыше и двери. По всем трем случаям были поданы заявления в полицию, дела заведены. Произведен опрос соседей органами правопорядка. Результата пока нет. Машина проходит оценку на повреждения, - написал мужчина.

Он также отметил, что никаких ссор с соседями не было, а парковочное место автомобилист занимает с согласия хозяина. Мужчина просит откликнуться возможных очевидцев либо таких же пострадавших от рук вандалов в поселке Южный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле пьяные подростки ограбили инвалида-собутыльника
Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов с «резкими» водителями
Лыжный сезон стартует в Алтайском крае 24 ноября
Крохотные варежки и шапочки: заключенные связали вещи для недоношенных детей
В Барнауле оштрафовали «Мегафон» за рассылку рекламы о еде
В Барнауле врач похитила цепочку с крестиком у пациента
Страховая компания выплатила 895 тысяч рублей за резонансное ДТП на Ленина
Почти 16 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие в Белокурихе
Жительница Алтайского края потеряла 22 тысячи рублей при оформлении кредита
Более 2,6 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
Мужчина без пальцев пропал в Барнауле
Тело мужчины под снегоходом обнаружили на окраине села
На Алтай-Коксе открыли учебно-тренировочный полигон
Девочка из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении»
Ночную парковку запретят на нескольких десятках улиц Барнаула
В Алтайском крае сахарный завод сбрасывает отходы в озеро
Прививочная компания завершилась в Алтайском крае
Алтайский губернатор поручил разработать комплекс мер по предотвращению гибели людей на пожарах
Бийчане час избивали мужчину кувалдой и требовали назвать пин-код от карты
В Новоалтайске без вести пропал мужчина
34 головки сыра украли на Алтае
Более 40 млн рублей получат школы для особенных детей
Алтайский конькобежец выступает на Кубке мира в Японии
Житель Барнаула похитил смарт-часы из магазина