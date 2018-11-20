Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов с «резкими» водителями

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-20T13:11:49+03:00

Наш регион расположился на седьмой строчке рейтинга Фото: Дарья САВЕНКО

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Алтайский край вошел в десятку регионов России с «резкими» водителями. Рейтинг составили специалисты одной из страховых компаний.

Как сообщает сайт «Автовести», данные о том, как ездят в российских городах, были получены при помощи телематического оборудования. Так, наиболее «резкие и бесшабашные» водители обитают в Смоленской области. В этом регионе автомобилисты превышают дозволенный лимит скорости на протяжении 33% пути. Второе место – за жителями Тверской (23,5%) и Новгородской (23%) областей.

Кроме них, в десятку «скоростных» регионов вошли республика Карелия, Владимирская область, а также Пермский и Алтайский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Адыгея и Оренбургская область. Наш регион расположился на седьмой строчке рейтинга.

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