2018-11-20T11:32:47+03:00
Спорт

Лыжный сезон стартует в Алтайском крае 24 ноября

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
24 ноября в Алтайском крае будет теплая погода24 ноября в Алтайском крае будет теплая погодаФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В субботу, 24 ноября, на станции Тягун в Заринском районе пройдут краевые соревнования «Открытие лыжного сезона».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления порта и молодежной политики, лыжникам разного возраста предложат дистанции от одного до пяти километров. В рамках краевых соревнований пройдет и первенство Заринского района по лыжным гонкам.

В этом году спортсменов примет горнолыжный комплекс «Берлога». В субботу, 24 ноября, с 9:00 до 10:00 пройдет регистрация участников, а 12:00 - масс-старт. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до четверга, 22 ноября, на электронный адрес: scalina69@mail.ru.

По данным синоптиков, 24 ноября в Алтайском крае будет теплая погода. Днем температура воздуха составит всего минус 2 градуса, а ночью - минус шесть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле пьяные подростки ограбили инвалида-собутыльника
Очевидец: Неизвестные стреляют по машине в барнаульском поселке Южный
Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов с «резкими» водителями
Крохотные варежки и шапочки: заключенные связали вещи для недоношенных детей
В Барнауле оштрафовали «Мегафон» за рассылку рекламы о еде
В Барнауле врач похитила цепочку с крестиком у пациента
Страховая компания выплатила 895 тысяч рублей за резонансное ДТП на Ленина
Почти 16 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие в Белокурихе
Жительница Алтайского края потеряла 22 тысячи рублей при оформлении кредита
Более 2,6 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
Мужчина без пальцев пропал в Барнауле
Тело мужчины под снегоходом обнаружили на окраине села
На Алтай-Коксе открыли учебно-тренировочный полигон
Девочка из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении»
Ночную парковку запретят на нескольких десятках улиц Барнаула
В Алтайском крае сахарный завод сбрасывает отходы в озеро
Прививочная компания завершилась в Алтайском крае
Алтайский губернатор поручил разработать комплекс мер по предотвращению гибели людей на пожарах
Бийчане час избивали мужчину кувалдой и требовали назвать пин-код от карты
В Новоалтайске без вести пропал мужчина
34 головки сыра украли на Алтае
Более 40 млн рублей получат школы для особенных детей
Алтайский конькобежец выступает на Кубке мира в Японии
Житель Барнаула похитил смарт-часы из магазина