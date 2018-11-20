Лыжный сезон стартует в Алтайском крае 24 ноября

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-20T11:32:47+03:00

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В субботу, 24 ноября, на станции Тягун в Заринском районе пройдут краевые соревнования «Открытие лыжного сезона».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления порта и молодежной политики, лыжникам разного возраста предложат дистанции от одного до пяти километров. В рамках краевых соревнований пройдет и первенство Заринского района по лыжным гонкам.

В этом году спортсменов примет горнолыжный комплекс «Берлога». В субботу, 24 ноября, с 9:00 до 10:00 пройдет регистрация участников, а 12:00 - масс-старт. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до четверга, 22 ноября, на электронный адрес: scalina69@mail.ru.

По данным синоптиков, 24 ноября в Алтайском крае будет теплая погода. Днем температура воздуха составит всего минус 2 градуса, а ночью - минус шесть.