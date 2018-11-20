2018-11-20T11:14:39+03:00
Общество

Крохотные варежки и шапочки: заключенные связали вещи для недоношенных детей

САПОЖКОВА Александра
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Заключенные связали вещи для недоношенных детейЗаключенные связали вещи для недоношенных детейФото: предоставлено пресс-службой
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Осужденные женщины из исправительных колоний №6 и №11 присоединились к проекту «Дарю тепло». Его запустили в помощь недоношенным детям в УФСИН по Алтайскому краю совместно с клубом вязальщиц «28 петель».

Клуб уже на протяжении года передает в отделения неонатологии вязаные вещи для недоношенных детей и с патологиями. Руководитель Наталья Розенгрин предоставила схемы вязания и рассказала осужденным женщинам о том, насколько важно тепло рожденным раньше срока ребятишкам. Дело в том, что у них нет жирового слоя. И одна из задач при их выхаживании – согреть. Чем сильнее ребенок согрет, тем быстрее наберет вес и вырастет. Однако бюджет больниц не предусматривает траты на шерстяные вещи.

Заключенные связали вещи для недоношенных детей Фото: предоставлено пресс-службой

Заключенные связали вещи для недоношенных детейФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

В течение месяца заключенные связали 168 крохотных вещей для недоношенных малышей - шапочки, носочки, жилетки, варежки, коврики. Причем вязанию они посвящали все свое свободное время.

- Вещи получились яркими, теплыми, некоторые украсили узорами, - рассказали в пресс-службе УФСИН.

Эти вещи передали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей краевой клинической детской больницы.

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