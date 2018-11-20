В Барнауле оштрафовали «Мегафон» за рассылку рекламы о еде

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-20T11:40:52+03:00

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В Барнауле оператора сотовой связи «Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную СМС-рассылку.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы, с жалобой в ведомство обратился житель Барнаула. Он пояснил, что ему пришла рекламная рассылка с буквенного номера «Vobla_cafe», в которой предлагались комплексные горячие обеды. Заявитель при этом не давал своего письменного разрешения на получение рекламных сообщений, в том числе и от третьих лиц. Оператор, в свою очередь, не смог представить доказательства о получении согласия на рекламную рассылку.

Управление признало, что «Мегафон» нарушил закон «О рекламе». Теперь компании предстоит оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Справка КП

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.