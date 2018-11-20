2018-11-20T11:40:52+03:00
Общество

В Барнауле оштрафовали «Мегафон» за рассылку рекламы о еде

Оператор связи теперь должен выплатить 100 тысяч рублей
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Мужчина не давал своего разрешения на получение рекламных сообщенийМужчина не давал своего разрешения на получение рекламных сообщенийФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В Барнауле оператора сотовой связи «Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную СМС-рассылку.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы, с жалобой в ведомство обратился житель Барнаула. Он пояснил, что ему пришла рекламная рассылка с буквенного номера «Vobla_cafe», в которой предлагались комплексные горячие обеды. Заявитель при этом не давал своего письменного разрешения на получение рекламных сообщений, в том числе и от третьих лиц. Оператор, в свою очередь, не смог представить доказательства о получении согласия на рекламную рассылку.

Управление признало, что «Мегафон» нарушил закон «О рекламе». Теперь компании предстоит оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Справка КП

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле пьяные подростки ограбили инвалида-собутыльника
Очевидец: Неизвестные стреляют по машине в барнаульском поселке Южный
Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов с «резкими» водителями
Лыжный сезон стартует в Алтайском крае 24 ноября
Крохотные варежки и шапочки: заключенные связали вещи для недоношенных детей
В Барнауле врач похитила цепочку с крестиком у пациента
Страховая компания выплатила 895 тысяч рублей за резонансное ДТП на Ленина
Почти 16 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие в Белокурихе
Жительница Алтайского края потеряла 22 тысячи рублей при оформлении кредита
Более 2,6 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
Мужчина без пальцев пропал в Барнауле
Тело мужчины под снегоходом обнаружили на окраине села
На Алтай-Коксе открыли учебно-тренировочный полигон
Девочка из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении»
Ночную парковку запретят на нескольких десятках улиц Барнаула
В Алтайском крае сахарный завод сбрасывает отходы в озеро
Прививочная компания завершилась в Алтайском крае
Алтайский губернатор поручил разработать комплекс мер по предотвращению гибели людей на пожарах
Бийчане час избивали мужчину кувалдой и требовали назвать пин-код от карты
В Новоалтайске без вести пропал мужчина
34 головки сыра украли на Алтае
Более 40 млн рублей получат школы для особенных детей
Алтайский конькобежец выступает на Кубке мира в Японии
Житель Барнаула похитил смарт-часы из магазина