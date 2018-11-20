В Барнауле врач похитила цепочку с крестиком у пациента

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-20T10:21:16+03:00

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Рентген-лаборант похитила цепочку с крестиком у своего пациента. Инцидент произошел в одном из медицинских учреждений Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина случайно оставила золотые украшения в кабинете, где проводят рентгенологические исследования. Врач, увидев их, решила не возвращать забытое украшение, а забрать себе. Вскоре пациент вернулась и начала искать в кабинете цепочку. Врач при этом помогала ей. Женщина обратилась в полицию, потому что украшения были дорогим подарком, где оценила свой ущерб в 28 тысяч рублей.

Полицейские провели расследование и выяснили, что украшения украла врач. Она к тому времени уже успела продать его скупщику за 5 тысяч рублей. Уголовное дело закрыли за примирением сторон.

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