2018-11-20T11:56:51+03:00
Происшествия

Страховая компания выплатила 895 тысяч рублей за резонансное ДТП на Ленина

ДТП произошло в центре Барнауле в июле прошлого года
Дарья САВЕНКО
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Страховую компанию обязали выплатить дочери погибших в смертельном ДТП на проспекте Ленина 895 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, бабушка ребенка, чьи родители погибли в ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя в июле прошлого года, предъявила к страховой компании иск о взыскании страхового возмещения. Напомним, водитель «Инфинити» допустил столкновение с «Тойотой Короллой». В результате аварии супрунги - водитель и пассажирка «Тойоты» - погибли. Уголовное дело закрыли за примирением сторон.

Поскольку гражданская ответственность виновного водителя «Инфинити» была застрахована, попечитель дочери погибших обратилась в страховую компанию по вопросу выплаты страхового возмещения. Там ей отказали, и женщина пошла в суд с иском о взыскании страхового возмещения, штрафа, неустойки и компенсации морального вреда.

Суд встал на сторону попечителя и обязал страховую компанию выплатить ей 475 тысяч рублей страхового возмещения, штраф в размере 150 тысяч рублей, неустойку в размере 250 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

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