2018-11-20T09:17:42+03:00
Общество

Почти 16 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие в Белокурихе

Дарья САВЕНКО
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Почти 16 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие в БелокурихеПочти 16 млн рублей курортного сбора заплатили отдыхающие в БелокурихеФото: Дарья САВЕНКО
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За шесть месяцев с начала введения в Белокурихе курортного сбора туристы заплатили 15,7 млн рублей, в том числе за октябрь 2,6 млн рублей.

Как напомнили в пресс-службе регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, сбор в размере 30 рублей с человека в сутки ввели в городе-курорте 1 мая 2018 года. Эти деньги платят те, кто останавливается в отелях, гостиницах, санаториях, гостевых домах и пансионатах.

Все средства направляются на развитие курортной инфраструктуры Белокурихи. Часть собранных денег уже вложена в благоустройство. Так в начале октября на территории города завершились работы по расчистке городских лесов. Порядка 12 гектаров муниципальных земель были очищены от поросли и валежника.

По итогам состоявшихся в октябре конкурсных процедур, заключены контракты на поставку скамеек и урн, а также на выполнение работ по их монтажу.

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