2018-11-20T08:35:56+03:00
Происшествия

Жительница Алтайского края потеряла 22 тысячи рублей при оформлении кредита

В настоящее время полицейскими проводится проверка
Дарья САВЕНКО
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В настоящее время полицейскими проводится проверкаВ настоящее время полицейскими проводится проверкаФото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Алтайского края перечислила мошенникам 22 тысячи рублей, чтобы получить кредит на сумму 200 тысяч.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 30-летняя жительница села Ключи нашла в интернете объявление о предоставлении кредита. Женщина заполнила заявку на сумму в 200 тысяч рублей и вскоре ей позвонили. Мужчина представился сотрудником финансовой организации и сказал, что необходимо оформить ее как юридическое лицо, якобы лишь в этом случае женщина получит кредит. Для оформления документов сельчанка перевела на банковский счет неизвестного 22 тысячи рублей. После перевода денег, абонентский номер злоумышленника оказался отключен.

В настоящее время по данному факту сотрудниками отделения полиции по Ключевскому району проводится проверка.

Сотрудники полиции вновь напоминают жителям Алтайского края о необходимости быть внимательными при совершении различных сделок посредством интернета.

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